El asesinato de un chofer de colectivo en Argentina ha conmocionado a todo este país por la crueldad con la que actuaron los asesinos, quienes no tuvieron piedad y le dispararon en la cabeza y el tórax. El hecho se registró en la localidad de Virrey del Pino, donde dos sujetos subieron a la unidad de transporte y tras el reclamo del conductor, estos lo mataron de dos balazos.



Leandro Alcaraz, de 26 años, había pedido a sus jefes trabajar en su día libre porque quería celebrar con su hijita su cumpleaños número cuatro. Sin embargo, la muerte se le cruzó en el camino y hoy no hay más que llanto y pena en vez de alegría y celebraciones.



Leandro Alcaraz fue asesinado luego que a dos sujetos, que subieron a su unidad sin saldo en su tarjeta, no les gustó la forma en que la víctima les reclamó por no querer pagar su pasaje. Al bajar, estos dos sujetos se acercaron a él y frente a los demás pasajeros, le dispararon dos veces provocando su muerte casi inmediata.



Este hecho de sangre ocasionó que varias personas salieran corriendo, mientras otras gritaban para que llamen a una ambulancia porque Leandro Alcaraz aún estaba con vida.

En un video desgarrador que fue colgado en Twitter se puede ver la desesperación de algunas personas por ayudar a Leandro Alcaraz, mientras otros curiosos solo se dedicaban a sacar su celular y grabar el hecho.



Leandro Alcaraz deja una pequeña de cuatro años, con la que hoy precisamente iba a celebrar su cumpleaños, pero lamentablemente su pequeña nunca más podrá recibir un abrazo de su padre, cuya vida fue arrebatada cobardemente por dos sujetos que se dieron a la fuga.

Los padres de Leandro Alcaraz al enterarse de la muerte de su hijo entraron en shock, mientras que su pareja y su hijita eran un mar de llanto.



“Día a día estamos sentados al lado de un pasajero que tiene un arma encima y nadie sabe y nadie revisa y termina en esto. Alguien que no quiere pagar un boleto y pierde la vida un inocente. Se deja a toda una familia destrozada y estas personas delincuentes están libres”, dijo Margarita, tía de Alcaraz, en diálogo con C5N.



CHOFERES REALIZARON PARO



Tras la muerte de Leandro Alcaraz decenas de choferes de varias rutas de transporte de Argentina realizaron una movilización en contra el asesinato de su compañero y por la falta de seguridad con la que trabajan miles de conductores en Argentina.



Esta movilización hizo que miles de argentinos usaran otro tipo de transporte para poder llegar a sus centros laborales