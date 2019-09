Murió después que su madre le enviara por error cientos de emoticones enojados

Shabina Miah, una británica de 33 años, murió de un paro cardíaco después que recibiera cientos de emoticones enfadados de su madre en un video corto publicado en su Facebook sobre la noche que pasó en el circo en febrero pasado. Recientemente, se conoció el deceso de la joven.



Las investigaciones determinaron que Angela, la madre de Shabina, quiso poner 'me gusta' en Facebook a la publicación de su hija, pero activó sin querer una cara enfadada.



Al percatarse del error, intentó cancelar la acción en Facebook, pero su iPad falló y los iconos se multiplicaron por error.



Angela llamó a su hija para explicarle lo sucedido, sin embargo, Shabina no le contestó y la bloqueó de la red social. Así que la madre fue a la casa de la joven, pero tuvieron una fuerte discusión.



Al día siguiente, Angela regresó para arreglar las cosas, pero halló a su hija muerta.



"Entré en la casa, la llamé, luego subí directamente a la habitación y me di cuenta de que algo estaba realmente mal. Me puse histérica en ese momento y supe que ella se había ido. El hombre de emergencias me dijo por teléfono que le hiciera una reanimación cardiopulmonar, pero sabía que era demasiado tarde", dijo Angela en un tribunal de Gran Bretaña.



Según los análisis de los resultados, Shabina sufrió insuficiencia cardíaca congestiva y había estado consumiendo cocaína en las horas previas a su muerte.



Pese a que el asistente del forense estableció la muerte como "relacionada con las drogas", mencionó que "no había evidencia" de que hubiera tomado una "cantidad excesiva". Además, ingirió dos sobredosis de insulina.



Shabina tenía un historial de problemas médicos como depresión y diabetes.