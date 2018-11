Indignada porque se enteró que su hijo participaba en una protesta en el campus de la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, una madre de familia tomó una correa y fue a buscar a su hijo de nombre 'Juan Diego' a la manifestación. El video de lo ocurrido rápidamente se volvió viral en Facebook y otras redes sociales.



A la mujer no le importó la presencia de los manifestantes y la policía. Ella pasó en medio de los agentes y de inmediato se enfrentó con los encapuchados que encabezaban las protestas, informaron los medios de Colombia.



"Juan Diego, Juan Diego", gritaba la mujer iracunda, buscando a su hijo, mientras un grupo de muchachos intentaba controlarla. La mujer muy molesta incluso golpea el suelo, con la correa.

Uno de los manifestantes registró el insólito hecho con su celular y compartió las imágenes que de inmediato se volvieron virales, primero en las redes sociales de Colombia y luego en el mundo.



“Juan Diego, Juan Diego yo le dije que no se metiera en esto, le dije que no se me metiera aquí”, repetía una y otra vez la enfadada madre de familia.

Al parecer el joven Juan Diego no siente ningún temor por las autoridades de Colombia, pero sí contra su madre, especialmente cuando esta coge una correa.



Por lo insólito de lo ocurrido estas imágenes ya se convirtieron en virales. Incluso muchos cibernautas, tanto dentro como fuera de Colombia, ya se han vuelto virales.