Cruel sujeto le cortó los labios a su perro como El Guasón de 'Batman, El Caballero de la Noche'

Una muestra más de la crueldad humana. Un simpático perrito fue encontrado agonizando en una calle de Corea del Sur, luego que su amo le realizó un corte en sus labios, similar al que presentaba el personaje del Guasón en la película 'Batman, el Caballero de la Noche'. Este cruel acto se volvió viral en Facebook, donde cientos de personas expresaron su rechazo por este caso de crueldad animal.



Este caso ocurrió en Seúl. El can, que ya fue bautizado como Bobby, presentaba una horrenda herida en los labios, que incluso se encontraba cerca de los ojos. Debido a esta grave lesión, el perrito no podía comer ni beber agua.



No solo ello, el perro golden retriever tenía una patita fracturada y además varias quemaduras por diferentes partes del cuerpo. Por ello fue llevado de inmediato, donde un veterinario.

Bobby fue a parar al refugio 'We Love Dogs', donde los voluntarios realizaron diversas actividades para recaudar fondos y así costear su tratamiento.



Un vocero de esta institución destacó que Bobby es un perro fuerte y eso le ha permitido soportar las graves heridas que le provocó una persona sin corazón.

Los encargados pidieron a la población denunciar si conocen a la persona que le hizo esto a Bobby. "Si ya lo hizo con este perrito, podría hacerlos con otros", manifestaron a los medios de comunicación de Corea del Sur.



En tanto la imagen de Bobby lastimado se viralizó por diferentes redes sociales. Cientos de personas pidieron que el autor de este cruel acto reciba una sanción ejemplar.