Le propuso matrimonio a su novia bajo el agua y murió ahogado | VIDEO

Kenesha Antoine dio el sí cuando su novio Steven Weber, Jr. le propuso matrimonio en un estanque durante unas vacaciones en África, sin embargo, el joven no logró salir: murió ahogado. La historia se viralizó en Facebook.

La pareja de Estados Unidos estaban de vacaciones en un resort de Tanzania, pero Kenesha no esperó tener el peor día de su vida, tal como lo relató en su cuenta de Facebook.



Incluso, la joven compartió el video de Steven, sumergido en el agua, atrás de un cristal. El hombre no lleva un tanque de oxígeno y le muestra una carta a Kenesha: "No puedo aguantar la respiración lo suficiente para decirte todo lo que te amo", indicó en la misiva.



Luego, sacó un anillo para proponer matrimonio: Kenesha aceptó. La última escena en el video de Facebook fue con Steven nadando hasta la superficie, sin embargo, jamás pudo oír el sí, pues murió ahogado.



Steven Weber, Jr. no pudo ver el sí de su novia. (Video: Facebook)

Steven no llegó a la superficie porque solo llevaba unos lentes para piscina y aletas a una profundidad de cuatro metros.



"Nunca emergiste de esas profundidades, así que nunca escuchaste mi respuesta, “¡Sí! ¡Si! ¡Un millón de veces, sí, me casaré contigo!", escribió Kenesha en su cuenta de Facebook.



Para la prometida fue "el mejor día de nuestras vidas se convirtió en el peor, en el giro más cruel del destino imaginable".



"Te encontraré y casaré contigo en la próxima vida, y la próxima, y ​​la próxima, y ​​la próxima... Te amo mucho, y siempre lo haré", concluyó en su cuenta de Facebook, donde recibió mensajes de condolencias de amigos y extraños que llegaron a la publicación.