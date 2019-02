Vegana no invitó a los familiares que comen carne a su boda: "No queremos asesinos"

Increíble. Una novia vegana australiana publicó un post en el grupo privado de Facebook Vegan Revolution que no invitaría a los familiares omnívoros a su boda, tildándolos de "asesinos".

"Cuando la ‘familia’ trata de hacerte sentir culpable para poder ir a tu boda completamente vegana aunque sean omnívoros. Solo para poner en contexto, le dije a algunos miembros de mi familia que no estaban invitados a mi boda porque no queremos invitar a asesinos. Se supone que es uno de los momentos más felices de nuestras vidas", escribió la novia, quien no fue identificada en Facebook.



Aunque en un principio se filtró en Reddit, posteriormente, en Facebook también apareció el post de la novia, sin embargo, la usuaria no recibió los elogios que esperó, sobre todo, en una página vegana.



"Como vegano, esto es un error, no puedes ir por ahí llamando “asesinos” a tus familiares"; "Está mal. Si fuera familiar suyo, estaría encantado de cortar por lo sano", escribieron algunos usuarios en Facebook, agregando que estaba siendo "poco razonable" en su decisión.



Muchos tildaron la decisión de vetar a los omnívoros de “poco razonable”: “Como vegano, ¿no sería esta la ocasión perfecta para demostrar que la comida vegana puede ser tan deliciosa como la omnívora?”.



El post en Facebook se hizo viral y los familiares de la novia que no eran veganos se enteraron, recientemente, por qué no fueron invitados a la boda.



"¿Qué es lo más bizarro que jamás haya vivido? Acabo de ser rechazada en una boda en la que se supone que iba a ser dama de honor porque no soy vegana. Para hacer la cosa peor, esta chica es familia directa y crecí con ella", expresó una usuaria en Facebook.



Otra de las damas de honor-que ya no está invitada a la boda-también criticó a la novia vegana en Facebook.



“Hizo que la boda fuera completamente vegana, incluida la lista de invitados, incluso su propia madre no podrá ir”, escribió en Facebook.



Después de varios dimes y diretes en Facebook de parte de la novia y sus mejores amigos y familiares, la mujer explicó su decisión.



"Me han atacado a mí y a mi pareja por ser veganos pero cuando se trata de mi boda, todos quieren ser mis colegas de nuevo. Cuando les di la noticia, lo único que recibí fueron ataques porque no quiero el peso de tener a gente que mata a animales (esos seres vivos que tratamos de proteger) en mi boda bajo mi consciencia. Publiqué esta historia aquí porque pensé que encontraría algo de comprensión de personas que habrían hecho lo mismo que yo. Traté de educar a esta gente durante más de dos años sin ningún resultado. Siento si esto me hace una ‘maleducada’ o una ‘víbora’ por no comprometer mi ética", expresó en su cuenta de Facebook.



Sin embargo, su explicación se desplomó cuando una de los familiares más cercanas desmintió sus palabras en Facebook.



"Su familia no la ataca. La mayoría la apoya al cien por cien. Incluso llegó a decirme que su familia le envía recetas veganas. Está intentando retratarnos como si fuéramos malvados y poniéndose como si ella no hubiera hecho nada mal. Desearía que no nos hubiera invitado desde el principio si planeaba tener una boda vegana. Incluso ya habíamos elegido el traje de dama de honor", sostuvo la familiar en su cuenta de Facebook.



La novia vegana desapareció el post de Facebook-aunque siempre quedan las capturas-y se desconoce el desenlace de esta historia viral.