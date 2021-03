Un niño de ocho años experto en el popular juego Fortnite cumplirá el sueño de muchos infantes y adolescentes, al firmar un contrato por un sueldo de 33 mil dólares para que se integre a las filas del Team 33 de eSports, con sede en Hollywood, California; en los Estados Unidos.

Esta es la historia de Joseph Deen, quien juega Fortnite desde los cuatro años. Debido a su talento el equipo ha decidido firmarlo desde ahora, con la posibilidad de participar en los torneos cuando cumpla los 16 años.

El pequeño además del impresionante salario también recibió un equipo para que pueda continuar jugando, valorizado en unos 5 mil dólares. Debido a su edad, Deen todavía no puede participar en los torneos, por lo que solo podrá participar en eventos de caridad que el equipo realiza en Twitch y YouTube.

‘Gosu’ también podrá continuar jugando en su canal de YouTube y vendiendo mercancía del Team 33. Su madre de nombre Gigi afirmó que le permite jugar al pequeño unas dos o tres horas al día y un poco más de tiempo los fines de semana.

Con tan solo 8 años, Joseph Deen se llevará impresionante salario. (Redes sociales)

NIÑO TODAVÍA NO PUEDE COMPETIR EN TORNEOS DE FORTNITE

Recordemos el caso de H1ghsky1, quien fue firmado por el equipo FaZe, pero debido a su edad no pudo participar en los torneos. Por ello en el contrato de Deen le permite retirarse cuando quiera.

Este Team 33 de eSports no solo participa en competencias de Fortnite también lo hace en otros juegos como Dota 2, League of Legends, Call of Duty y Valorant, entre otros.

