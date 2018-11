Gran Bretaña: Mujer de 60 años quedó en la quiebra por chibolo | FOTOS

Diane De Zoysa (60), una mujer procedente de Gran Bretaña , inició unas vacaciones en Sri Lanka el 2011, sin jamás esperar que el viaje la llevaría a la quiebra. Y es que inició una aventura con Priyanjana, un trabajador del hotel donde se alojaba 34 años menor que ella.

Ella retornó a su país, pero siete meses después volvió a la nación asiática para casarse con él. En el 2015 se mudó a Sri Lanka, pese a la oposición de su familia y amigos. “Quería probarles que él me amaba tanto como yo a él, pero no me amaba, solo quería mi dinero”, cuenta.

“Solo me pedía dinero. Pagué 65 mil dólares para hacernos una casa y 40 mil por un ómnibus para que él lo trabaje. Me endeudé y me engañaba con otra mujer. Fui estúpida”.

El año pasado Priyanjana fue asesinado por extorsionadores y Diane no pudo conservar sus bienes, pues la familia de su esposo se lo quedó todo y la tuvieron encerrada en casa. Ella acaba de volver a Gran Bretaña y pedirá ayuda a las autoridades para vivir.