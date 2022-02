El peruano Raffaello Carpena ha venido reportando desde Kiev los momentos de tensión que ha vivido en los últimos días a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania. Recientemente, él relató el drama que vive en un refugio en donde se alberga de emergencia ante los bombardeos que hay en Kiev.

Más información Valiente mujer ucraniana es viral por regañar a soldados rusos

En diálogo con CNN, él manifestó que estaba en un semisótano ubicano a kilómetros del centro de la capital. Desde allí, contó la extrema situación que se vive, teniendo que soportar hasta temperaturas de -4 grados mientras guardan cobijo.

“Las condiciones de estos sótanos en las que las familias se están albergando de emergencia son muy deplorables. Hay muchísima humedad, muchísimo frío, hay mucha solidaridad. Familias que no se conocen comparten alimentos, mantas. Hay niños, mujeres embarazadas”, aseguró inicialmente.

“En el sótano en el que me encuentro hay alrededor de 12 familias, sobre todo hay menores. La mayoría de hombres está alistándose para hacerle frente a la invasión en la capital. La temperatura es muy baja dentro del sótano, no está preparado para servir de refugio. Es algo improvisado debido a las alertas y al toque de queda”, añadió.

Kiev no está preparado para aguantar ataque

Tras ello, compartió su sensación respecto a la guerra Rusia - Ucrania, detallando que la ciudad de Kiev no se encuentra preparada para afrontar este ataque militar.

“La situación es muy dramática realmente. La invasión por parte de Rusia ha sido de un día para otro, esperábamos que se lograra solucionar por la vía diplomática y no esperábamos que haya una invasión. La ciudad no está preparada a nivel logístico, a nivel de suministros, no hay reservas de agua potable. Hasta hace una hora he escuchado un par de bombardeo”, aseguró inicialmente”, acotó.

Carpena había llegado hace unos días a Rusia en búsqueda de su hijo, pero quedó atrapado por la guerra Rusia - Ucrania. Él detalló que se acercará al consulado honorario de Perú en Kiev para ver la posibilidad de abandonar el país rumbo a Polonia cuando encuentre a su vástago, y a la espera de que brinden salvoconductos para los familiares de su esposa.

Dato

Si eres uno de los peruanos atrapados en Ucrania y quieres abandonar el país por esta difícil situación, contáctate al +(38) 050 332 2765.

VIDEO RECOMENDADO

Seguramente ya habrás oído este sonido en varios videos y transmisiones en vivo desde Ucrania tras el primer día de ataques directos de parte de Rusia a este país. Se trata de las llamadas sirenas antiaéreas. ¿Qué son y para qué sirven? Te lo contamos en este video.