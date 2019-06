Ámsterdam te ofrece casarte por un día con un holandés con luna de miel incluida 

¿Estás en busca del amor? Entonces Ámsterdam, capital del Holanda, es el lugar que debes ir. El país europeo está promoviendo que los turistas se casen con los locales y disfruten de una luna de miel durante 24 horas.

'Marry and Amsterdammer' (Cásate con un local de Ámsterdam) es el nombre de la nueva experiencia que ofrece el sitio Untourist Guide to Ámsterdam y el grupo Wed and Walk, que ha organizado bodas falsas desde 2006.



La idea es que los turistas se involucren más en el día a día de los habitantes. En el proyecto, cuya primera boda se realizó este miércoles, cualquiera puede casarse. Tras la ceremonia, los contrayentes participaron en acciones con un beneficio social, como apoyar a un centro de refugiados o limpiar paneles solares.



La pareja (por 24 horas) también puede dar un recorrido cultural, a pie o en bicicleta, para conocer la capital de Holanda. La boda es simbólica y su precio es de casi 100 euros.



Para aquellos que le tienen miedo al matrimonio, el mismo sitio ofrece "citas con marihuana", donde el visitante es guiado por un local para conocer cómo se extrae la hierba de una granja urbana.



Debido a que Holanda se ha convertido en destino favorito de los visitantes, esto también conllevó a un turismo masivo que dejó basura, tráfico y precios elevados, por lo que el país europeo dejará de promocionarse como destino turístico de Europa y buscará actividades que involucren más a sus pobladores.



Por ejemplo, este año se aplicaron restricciones para los turistas que visitaban los campos de tulipanes cercanos a Ámsterdam y a partir de enero se prohibirán las excursiones turísticas al Barrio Rojo.