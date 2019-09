Holanda: Tres muertos y un herido grave en tiroteo cerca de Rotterdam | FOTOS

La policía de Holanda informó que al menos tres personas han muerto en un tiroteo en la ciudad de Dordrecht, cerca de Rotterdam.

"Parece que se trata de un incidente familiar", comentó Wim Hoonhout, portavoz de la policía, a The Associated Press. De momento no se han dado a conocer más detalles de lo ocurrido.

Los agentes han informado que los disparos se realizaron dentro de una casa en la localidad ubicada en el sur de Holanda. En el lugar, la policía ha realizado un cerco de seguridad.

Asimismo, los agentes han descartado a CNN que el tema este relacionado con el terrorismo.

Bij het schietincident #Dordrecht#Heimerstein zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen. Een persoon raakte zwaargewond. Nadere bijzonderheden volgen zo spoedig mogelijk. pic.twitter.com/uTvZv8SmW0 — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019

Fuente: EFE.