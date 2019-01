Se apareció en su casa cuatro días después de ser incinerada por su familia 

En la India, sucedió una historia impactante cuando Naina Rani, una joven de 26 años que, supuestamente, había sido cremada apareció en la puerta de su casa en la ciudad de Patiala.

Rani desapareció el pasado 8 de diciembre junto a un hombre. La familia de la joven denunció a las autoridades que no llegó a su casa después de 24 horas.



El 11 de diciembre, la policía de la India encontró un cadáver mutilado de una chica de la misma edad que Rani dentro de un saco.



Las autoridades pidieron identificar el cuerpo a la familia que admitieron que era Naina. Un día después, siguiendo todos los rituales de la India, incineraron a la joven, según The Times of India.



La policía comenzó a buscar al hombre con el que se habría fugado, siendo el principal sospechosos del crimen, pues estaba con paradero desconocido.



Pero grande fue la sorpresa cuando Naina regresó cuatro días después a su casa junto al tipo con el que se había marchado. La familia, que lloró a la joven, se alegró.



Ahora las autoridades quieren saber de quién pertenecía el cuerpo que hallaron, ya que conservaron el ADN de la fallecida y también sus huellas dactilares, que ahora usarán para tratar de averiguar quién era la joven asesinada.