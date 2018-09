En un caso insólito y la verdad, bastante absurdo, un sujeto dejó plantada a su novia en el altar, según argumentó porque ella paraba mucho tiempo conectada en el WhatsApp. El inmaduro personajes no solo no quiso casarse, sino también le pidió 90 mil dólares al padre de la novia para finalmente presentarse a la boda. Ocurrió en India.



Los principales medios de India informaron que este insólito caso ocurrió en el estado de Uttar Pradesh. El novio estaría harto que la chica se conecte demasiado tiempo al whatsapp y decidió humillarla no llegando al matrimonio.



Los nombres de ambos novios son guardados en reserva para no mancillar la imagen de la joven, explicaron las autoridades de la India.

Enterado de lo ocurrido, el padre de la novia fue a buscar al novio a su vivienda, pero grande fue su reacción al escuchar la absurda respuesta del sujeto.



No contento con ello el desenfadado sujeto, acepto casarse, pero con la condición que le paguen la suma de 90 mil dólares, para aceptar casarse.

Molesto por lo ocurrido, el padre no aceptó el humillante trato y denunció la extorsión en contra de quien pensó iba a ser su yerno y por fortuna no ocurrió.



Este insólito se presentó en la India y rápidamente dio la vuelta al mundo, por lo rídiculo del argumento del novio.