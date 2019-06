Ilusionista quiso hacer acto de escapismo, se encadenó, se sumergió a un río y hasta ahora no lo encuentran

En India, un ilusionista quiso hacer un acto de escapismo en en el río Ganges totalmente encadenado para probar que podía salir rápidamente, sin embargo, se encuentra como desaparecido y las autoridades hasta el momento no lo encuentran.

Chanchal Lahiri, conocido como 'Jadugar Mandrake' (El mago Mandrake), decidió lanzarse al río desde una grúa frente a miembros de su familia, medios de comunicación y policías que se encontraban en la orilla.



Después de casi media hora, el hombre, de 40 años, nunca salió del agua. Las autoridades comenzaron la búsqueda, pero hasta el momento no han tenido éxito.



Antes de comenzar, Lahiri explicó que había logrado esta misma hazaña en una versión más difícil hace 21 años en el mismo lugar, pero sin ningún medio de comunicación para que compruebe que salió vivo.



"Yo estaba encadenado adentro de una jaula de vidrio y me lancé al agua desde el puente Howrah. Demoré solo 29 segundos en salir", dijo el ilusionista antes de lanzarse al agua.



"Si llego a liberarme, será mágico. Si no lo logro, esto será trágico", apuntó el mago.



En 2013, Lahiri volvió a intentar la evasión en la jaula de vidrio pero el público empezó a insultarlo una vez que vieron una puerta de salida en ese accesorio.