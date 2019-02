Joven demandó a sus padres por haberlo tenido "sin su consentimiento" 

A sus 27 años, el ciudadano indio Raphael Samuel decidió demandar a sus padres por haberlo tenido "sin su consentimiento". Aunque parezca una broma, el movimiento antinatalista, a la cual pertenece el joven, crece con fuerza en la India, el segundo país más poblado del mundo.

En una entrevista con The Print, Raphael Samuel indicó que quiere a sus padres, pero le parece muy egoísta que decidieran tener un hijo "por su alegría y placer", agregando que sus progenitores también son "hipócritas" por obligarlo a someterse a las dificultades de la vida.



"Un buen padre pone al chico por encima de sus deseos y necesidades… pero el niño mismo es un deseo del padre", sostuvo Samuel.



Según el joven, procedente de la India, traer un hijo al mundo es similar a secuestrar a una persona o adquirir un esclavo porque supone una "degradación social y ambiental".



"Mi vida fue increíble, pero no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir", indicó el joven.



El movimiento antinatalista-llamada Nihiland en Facebook-compartió un video de Raphael Samuel explicando las razones de la demanda a sus padres.



"Quiero que todos en India, y en el mundo, se den cuenta de que no les debemos nada a nuestros padres", mencionó el indio en el video.



Aunque la demanda ya está hecha, difícilmente podrá prosperar ante la imposibilidad de que un bebé dé su consentimiento antes de ser engendrado.