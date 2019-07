Joven se entera que su novia se casará con otro hombre y se quita la vida en plena transmisión vía Facebook Live

Un joven de 22 años, que no pudo aceptar el hecho de que su novia estaba comprometida con otro hombre, transmitió en vivo su suicidio vía Facebook desde un templo en la aldea Raibha de Agra, en la India. La víctima dejó una nota de suicidio de cuatro páginas, en la que se disculpó con su familia por haber tomado la drástica decisión de acabar con sus días, pero instó a donar sus órganos.



Algunos de sus amigos de Facebook presenciaron el incidente en vivo, ya que la víctima había informado a sus amigos y familiares sobre su decisión.

El incidente tuvo lugar el sábado pasado y la víctima, identificada como Shyam Sikarwar, fue encontrada colgada en el interior del templo por los residentes locales.



En el video de cuatro minutos de duración, Shyam Sikarwar pidió a las autoridades policiales que no tomaran medidas contra nadie, mientras que él pidió a los miembros de su familia que pusieran algunas fotos de su cadáver en su cuenta de Facebook.

Antes de colgarse, el joven sostuvo que no puede vivir sin su expareja y "no puedo soportar que ella se va a casar con otra persona. El estrés de perderla me ha afectado tanto que perdí mi trabajo", dijo en la nota de suicidio.