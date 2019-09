Padres alimentan a su bebé con café, porque no tienen dinero para comprarle leche en Indonesia | VIDEO | FOTOS

Una bebé de catorce meses es alimentado con café dentro de su biberón desde que tenía seis meses, debido a que su familia no tiene para comprarle leche ni otros alimentos, en Indonesia.



Los principales medios de Indonesia informaron que la pequeña Hadijah Haura toma café desde que tenía seis meses, según su familia debido a la falta de dinero para comprar leche.



Pese a que el bebé no ha probado leche hace ocho meses, sus padres afirman que esto no ha afectado su salud. Por el contrario, resaltaron 'que es muy activa y ya camina sola'.



La madre de la bebé, Anita, trabaja como peladora pulpa seca de coco y su sueldo es muy bajo, por lo que no le alcanza para satisfacer las necesidades del hogar.



"Mi bebé no puede irse a la cama, si no toma su biberón con café", afirmó la mujer a los medios de comunicación en Indonesia.



Por el contrario, su esposo afirma que está preocupado por el desarrollo de la pequeña, pero no tiene otras opciones para alimentarla.



En tanto las autoridades de salud de Indonesia afirmaron que han visitado a la familia, para evitar que la pequeña continúe consumiendo cafeína.