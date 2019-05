Adolescentes fueron condenados a una pena conjunta de 67 años por grabar cómo asesinaron a un menor de 16 

Cuatro adolescentes fueron condenados a una pena conjunta de 67 años de cárcel por asesinar a un menor de 16 años y transmitir el crimen por Snapchat en setiembre de 2018., en una calle de Bedford, en Bedfordshire, Inglaterra.



Cemeren Yilmaz fue apuñalado y golpeado después de ser derribado al suelo. El cadáver del adolescente fue hallado por la policía de Bedford que descubrió que había sido asesinado por tres integrantes de una pandilla rival.



En el juicio, que se realizó a principios de 2018, el jurado escuchó que Cemeren le dijo a su hermano que esperaba ser atacado por miembros de la pandilla rival con la que llevaban años de peleas y hostilidades.



Cemeren indicó a su hermano que si los integrantes de la otra pandilla lo atrapaban iba a terminar muy mal: "La gente así no tiene piedad", sostuvo.



Después de unas semanas, Cemeren se encontró con la pandilla Black Tom en el área de Bedford. El adolescente fue perseguido por sus rivales hasta que fue capturado: cuando estaba en el suelo, indefenso, fue apuñalado y golpeado con un martillo varias veces.



Uno de los miembros de la pandilla sacó su celular y comenzó a grabar la agresión a Cemeren para luego subirlo a Snapchat, mientras el menor estaba agonizando, pidiendo piedad.



Durante el juicio fue reproducido parte del video. En un momento se escuchó a la víctima decir: "Me voy a morir". Luego, le asestaron una puñalada.



Cemeren falleció en un hospital al día siguiente tras sufrir una hemorragia interna y someterse a una cirugía para extirpar el riñón. También sufrió una fractura de cráneo y daño cerebral, así como dos paros cardíacos.



Los responsables del asesinato fueron identificados como Jacob Morgan, de 15, Ramon Djauna, de 15, y Caleb Brown, que ahora tiene 16 años. Aaron Miller, de 19, no estaba en la pandilla, pero su primo Morgan lo llamó a la escena.



Cemeren Yilmez fue parte de la pandilla Black Tom, sin embargo, después de algunas discusiones con sus miembros, se cambió a la pandilla rival London Road.



Los miembros de Black Tom estaban buscando vengare de Cemeren por traicionarlos e irse a la pandilla rival, sabiendo de la historia de peleas entre las bandas.