Comediante bromeó sobre su muerte en pleno show, minutos después falleció y el publicó pensó que era el espectáculo

El comediante británico Ian Cognito murió en pleno show durante su monólogo humorístico justo cuando minutos antes había bromeado sobre su muerte.



Ian Cognito lanzó una profecía ante su público que después se cumpliría: les preguntó qué ocurriría si sufría un derrame cerebral en plena presentación. "Me imagino sufriendo un ataque y despertándome hablando en galés", dijo.



Después de unos minutos, Ian Cognito se sintió mal y tuvo que sentarse con dificultad en una silla, donde quedó inmóvil y falleció. Nadie en el público lo ayudó, pues todos pensaban que estaba bromeando.



El organizador del espectáculo, Andrew Bird, dijo a la BBC que Ian Cognito, de 60 años, se sentó y enmudeció en pleno espectáculo. "Toda la gente, incluso yo, pensó que estaba bromeando", sostuvo.



"Murió con las botas puestas", tuiteó el animador de espectáculos Jimmy Carr, quien realzó lo bondadoso que Ian Cognito fue con él cuando empezaba en el medio.



El Servicio de Ambulancias Sur Centro dijo que el jueves por la noche recibieron una llamada del club Bicester, en el sur de Inglaterra, y que "desafortunadamente un hombre murió en el escenario". La policía dijo que la muerte de Ian Cognito no era objeto de sospechas.



Ian Cognito, cuyo nombre verdadero fue Paul Barbieri, nunca alcanzó mucha fama, pero era muy respetado por sus colegas del sector.



"Siempre fue amable conmigo cuando yo estaba comenzando; brillante, estimulante y completamente original en el escenario. Qué pérdida", tuiteó la estrella de Little Britain' Matt Lucas.