Médicos le hacen circuncisión por error a anciano y hospital lo indemniza con 24  mil dólares en Inglaterra

Un anciano de 70 años que acudió a un hospital para realizarse una intervención médica terminó circuncidado por error en Inglaterra. Por ello a modo de compensación, los representantes del centro médica le dieron una inmediación de más de 24 mil dólares.



Se trata de un hombre identificado como Terry Brazier, de 70 años, a quien debían practicarle una cistoscopia (una intervención que consiste en insertarle un tubo delgado con una cámara diminuta en la ureta).



Lamentablemente a la Universidad Hospitalaria de Leicester, por un problema de traspapeleo de actas médicas, le realizaron la circuncisión, programada para otro paciente.

Terry Brazier contó que no se dio cuenta del error en la operación hasta que conversó con el personal médico y le revelaron que ya no podían arreglar lo sucedido.



"No tuvieron más opción que contármelo", explicó el ciudadano inglés.

Los principales medios de Inglaterra informaron que este error se produjo hace un año, pero que recién fue conocido, gracias a que el hospital le pagará más de 24 mil dólares (20 mil libras) al paciente.



El director del centro medico, Andre Furlong, expresó que lamentan mucho lo sucedido y reiteró su pedido de disculpas hacia Brazier.