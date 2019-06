Le compró 'cajita feliz' a su hijo y luego lo obligó a ahogarse con ella 

Horror. Una mujer le compró una 'cajita feliz' a su hijo de 5 años, luego ató sus pequeñas manos con las suyas y lo obligó a ahogarse con ella en Derbyshire Peak District, al sur de Inglaterra, según una investigación policial, determinando que la madre sufría de depresión por lo que tomó la fatal decisión.

Los cuerpos de la trabajadora social de 41 años, Emma Sillett, y de su hijo, Jenson Spellman de 5 años, fueron hallados el último noviembre en el embalse Valehouse y después de meses recién se estableció cómo sucedió todo.



Emma Sillett no habría soportado suicidarse y dejar a su hijo, así que decidió meterse al agua con el menor.



En las cámaras de seguridad-que no han sido difundidas-se aprecia cómo la madre y su hijo almorzaron una 'cajita feliz' entre las 12:30 y 1:30 de la tarde. Posteriormente, según las investigaciones, la mujer se habría suicidado con el menor atado a ella.



Los cuerpos de ambos fueron hallados dos días más tarde por un equipo especializado en búsquedas bajo el agua. Ni la madre ni el menor tenían lesiones ni rastros de consumo de drogas. La madre "tenía una mochila en la espalda que contenía rocas", aseguró la detective Rebecca Fearon.



Las autoridades británicas descubrieron en el auto de la mujer un teléfono celular, los restos de la 'cajita feliz', un bolso y una billetera. También hallaron una nota de suicidio escrita por la mujer, dirigida a sus familiares, a quienes explicó que ató a su hijo y lo llevó a ese terrible desenlace porque no podía soportar la idea de que él "se alejara" y así podría "salvarlo de este mundo", evitándole una "vida de dolor y aislamiento".



La nota suicida indica que Emma, debido a su depresión, iba a cumplir. La trabajadora social había sufrido tres abortos espontáneos entre 2015 y 2017, además de la muerte de su hermano, luchando por la depresión por años.



Sin embargo, no pudo lograrlo, quedando "traumatizada" por lo vivido durante su infancia.



El padre del menor, de quien estaba separado, dijo que su ex esposa mencionó varias veces que quería "terminar con todo", pero jamás pensó que podría lastimar a su hijo.