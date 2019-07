Mujer de 52 años sufrió un paro cardíaco en el festival de intercambio de parejas más grande del mundo

Una mujer de 52 años sufrió un ataque cardíaco en 'Swingfields', el evento más grande de intercambio de parejas en el mundo-también conocido como 'swingers'- que se realizo en Upper Welland, cerca de la famosa ciudad balneario de Malvern, en Inglaterra.

Según el diario británico The Sun, la mujer-quien no fue identificada-se desplomó después de estar varias horas en el festival, lleno de orgías por todos lados y actividades como desnudos en gelatina.



Cuando la mujer se desmayó, la organización de la fiesta de 'swingers' llamó a una ambulancia para que la rescate.



En la fiesta de 'swingers' más grande del mundo, los asistentes pagaron aproximadamente 312 dólares por pareja (250 libras).



Al ver a la mujer, los más de 700 asistentes se asustaron por unos minutos hasta que llegaron los paramédicos en un helicóptero para atender a la paciente.



"No tomó mucho tiempo para que la diversión y los juegos se reanudaran", dijo una fuente a The Sun.



Por su parte, la mujer se viene recuperando en un hospital de Inglaterra y en una semana estará de vuelta en casa.