Mujer prostituyó a su hija de 18 años para pagarse su adicción a las cirugías plásticas 

Polémica, sorpresa e indignación causaron las declaraciones de Georgina Clarke, de 41 años, quien prostituyó a su hija de 18 años para pagar su adicción a las cirugías plásticas, en Inglaterra.

"¿Qué tipo de madre le permite a su hija de 18 años bailar y dormir con hombres mayores a cambio de procedimientos cosméticos?", preguntó Jeremy Kyle, conductor del canal ITV, que entrevistó a Clarke. El programa buscaba exponer los riesgos de este tipo de cirugías.



Según comentó la mujer, ella obligaba a su hija a tener relaciones sexuales con hombres mayores para que le pudieran pagar sus cirugías estéticas.



Georgina Clarke, que tienes tres hijos más, indicó que salió a dar sus declaraciones porque no está contenta con su apariencia, considerando que se convirtió en una "adicta" a este tipo de intervenciones quirúrgicas y agregando que se arrepiente de como luce ahora, calificándola como "ridícula".



Sin embargo, lejos de hacer un mea culpa, Clarke culpó de su "adicción" a las redes sociales y a las hermanas Kardashian: "Hay mucha presión para las jóvenes hoy en día, con la cosa de Instagram y de las selfies".



El presentador británico indicó que no parecía una buena madre por todo lo que le hizo a su hija, incluso, convenciéndola para que se haga algunos retoques.



"Si mi hija de 18 años estuviera durmiendo con un hombre de 50 años a cambio de dinero para que le hicieran los senos o los labios, no me consideraría una muy buena madre Georgina", reclamó.