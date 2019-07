Perdió la vista y estuvo en "agonía" durante unas horas tras ponerse pestañas postizas

Shannon Horne, una joven de 20 años, contó que pasó un mal momento cuando perdió la vista y estuvo en "agonía" por unas horas por usar pestañas postizas, en Crediton, una localidad en el condado de Devon, en Inglaterra (Reino Unido).



A través de su cuenta de Facebook, la joven indicó que fue a un local de belleza para que le aplicaran extensiones de pestañas, sin embargo, no utilizaron los productos adecuados, dañándole los párpados.



Según comentó Horne, las pestañas fueron aplicadas incorrectamente. Con este mensaje, la joven quiso advertir a otras mujeres sobre los riesgos de colocare extensiones de pestañas.



Cuando culminó su tratamiento, Horne sabía que había un problema: las pestañas sintéticas se adhieren a las pestañas naturales, pero la joven aseguró que ese no fue su caso.



"Había pegado las pestañas a mis párpados reales. Todos estaban agrupados juntos. Una vez que el técnico se fue, sentí que algo se estaba pegando en mi ojo", contó la mujer en su cuenta de Facebook.



Horne mencionó que el técnico le aplicó "demasiado pegamento", por lo que le preocupaba que dañara sus pestañas naturales.



"No soy una persona de confrontación, pero decidí contactar al técnico de pestañas para comunicarle mis preocupaciones. Pedí un reembolso parcial, pero me dijeron que era ‘no negociable’", demandó.



Pese a que el técnico sugirió que le aplicaran otro juego de pestañas, Horne se negó. Al final, obtuvo el reembolso de más de la mitad que pagó.



"Como se puede ver en las fotos, está lleno de pegamento. Esto podría haber sido muy malo si no me los hubieran quitado de inmediato. Podrían haber dañado mis pestañas naturales", agregó.



La joven pagó 30 euros para que otro técnico le quitara las pestañas al día siguiente.



"Obviamente no estoy muy contenta y muy destrozada por el resultado. Solo lo estoy publicando para evitar que esto le suceda a otra persona en el futuro. Creo que la gente debería ser consciente y poder obtener ayuda. Sea tan cauteloso con quién se dirige con sus pestañas", concluyó.