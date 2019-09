Quedó ciega después que dos huevos le explotaran en la cara por hervirlos en el microondas    

Por seguir una receta equivocada. La británica Bethany Rosser, de 22 años, siguió paso a paso la receta del portal de comidas Delish.com, sin embargo, casi terminó ciega al calentar los huevos en el microondas.

La joven dijo que, en declaraciones a The Sun, que la receta indicaba que podía calentar los huevos sin cascara en el microondas siempre y cuando agregara sal a los huevos en el agua para evitar que explotaran.



Bethany Rosser mencionó que en las instrucciones informaban que los huevos debían permanecer entre 6 y 8 minutos, pero ella solo lo dejó 6 minutos.



"Cuando miré dentro de la jarra para ver si los huevos estaban listos, me explotaron en la cara. Solo sucedió cuando los saqué; los huevos estaban bien en el microondas", contó Rosser.



La mujer sufrió quemaduras en la cara y perdió temporalmente la visión del ojo derecho, aunque desconoce si el daño es permanente.



"Me sentí horrible, estaba en una agonía total. Pude sentir mi piel ardiendo durante horas, incluso mientras estaba siendo tratada en el hospital", indicó Rosser al medio británico.



La joven también quiere que su caso se conozca para que otras personas no cometan el mismo error.