No quería tener hijos, pero su suegra le hizo agujeros a los condones de su pareja y ahora está embarazada

En Inglaterra, una joven, de unos 20 años, quien no quería tener hijos, quedó embarazada después que su suegra le hiciera agujeros a los condones de su pareja pese a que sabía que tanto su nuera como su hijo no deseaban ser padres.

El diario británico The Sun relató la historia de la mujer, que explicó su situación en Reddit. Su suegra quiso persuadir a su hijo de tener hijos porque no quería que "el linaje y el apellido mueran", sin embargo, la pareja ya lo había decidido.



Ante esta noticia, la suegra comenzó a visitarlos regularmente en su casa, algo que no hacía hace mucho tiempo. Incluso, les cocinaba una vez a la semana y mandaba a su hijo a comprar algún ingrediente.



Un día. la joven llegó a casa más temprano para saber qué ocultaba su suegra y descubrió que le estaba haciendo varios agujeros a los anticonceptivos que tenían en su habitación.



Le contó a su pareja lo que vio, y pidieron a la suegra que ya no los visite más porque estaban muy molestos con lo que había hecho.



Los usuarios en Reddit sugirieron a la joven hacerse una prueba de embarazo, la cual salió positivo y la devastó.



"Nunca quise tener hijos seguros, pero al mismo tiempo, tener un aborto me parece tan mal, aunque es lo más ideal que se puede hacer en este momento", escribió la joven en Reddit que planea denunciar a su suegra.