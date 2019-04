África: Enfermera asegura que intercambió 5 mil bebés solo por diversión en Zambia

Una enfermera que padece cáncer terminal reveló que durante sus años de trabajo intercambió unos 5 mil bebés recién nacidos, por pura diversión, en la ciudad de Lusaka en el país africano de Zambia, según informaron distintos portales.



La mujer fue identificada como Elizabeth Bwalya Mwewa y según las informaciones del lejano país africano, la mujer decidió revelar tan cruel acto, por temor a Dios y a la muerte.



"En los 12 años que trabajé en la sala de maternidad del Hospital Universitario de Lusaka, cambié cerca de 5 mil bebés. He encontrado a Dios, ahora he nacido de nuevo. No tengo nada que ocultar”, contó.

La enfermera también invocó a las personas que nacieron entre 1983 y 1995 en el Hospital Universitario de Lusaka que comparen sus rasgos físicos con los de sus familiares, ya que probablemente no sean sus familiares reales.



“Mira bien a tus hermanos, si ellos son de piel clara y tú eres moreno, tú eres ese niño y lo lamento mucho”.

La enfermera Elizabeth Bwalya Mwewa agregó que 'el demonio la usó para hacer todo eso' y que 'lamenta mucho haber pecado'.



Tras la difusión de esta información, el Consejo General de Enfermería de Zambia informó que ninguna mujer con ese nombre trabajó en algún hospital de dicho país.