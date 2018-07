Arabia Saudita: Prohíben Grand Theft Auto, Assassin's Creed y otros juegos de video por suicidio de dos niños

Populares videojuegos como Grand Theft Auto V, Assassin's Creed 2 y Witcher serán prohibidos en Arabia Saudita , debido a la muerte dos niños, que se suicidaron tras jugar el 'reto de la Ballena Azul '.



En total serán prohibida la comercialización de 47 juegos, con un contenido de violencia, por violaciones a las normas y regulaciones no especificadas informó la Comisión de Arabia Saudí para Medios Audiovisuales.



Esta drástica medida fue tomada debido a que una niña de 13 años y un pequeño de 12 se quitaron la vida luego de jugar el llamado 'reto de la ballena azul' en redes sociales.



Pese a que este juego no tiene nada que ver con Grand Theft Auto y Assassin's Creed , la Comisión tomó la radical medida.



El reto de la Ballena Azul consiste en una serie de tareas que los menores deben realizar, muchas de ellas peligrosas, como el suicidio.



Juegos como Grand Theft Auto y Assassin's Creed son conocidos por su dosis de violencia, sin embargo no guardan ninguna relación con el 'Reto de la Ballena Azul'.



La norma ha sido catalogada de excesiva, sin embargo la Comisión de Comisión de Arabia Saudí para Medios Audiovisuales, tras recibir un informe de la fiscalía.