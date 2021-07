La presidenta del partido Propuesta Republicana de Argentina, Patricia Bullrich, ha generado una nueva polémica en torno a una de las propuestas del nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, que anunció el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no trabajen ni estudien en su toma de mando.

“Que Alberto Fernández le diga a Pedro Castillo las mismas cosas que me dijeron a mí cuando pedía el servicio voluntario [en la fuerzas armadas]”, sostuvo Bullrich en una entrevista con radio La Red.

Como se recuerda, Bullrich propuso en Argentina el “servicio voluntario” durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) mientras tenía el cargo de ministra de Seguridad. La propuesta, que solo se llevó a cabo como un programa piloto, fue criticada por el actual presidente Alberto Fernández.

Nosotros pusimos en marcha el Servicio Cívico Voluntario para formar a jóvenes en valores democráticos, compromiso personal y hábitos responsables. El kirchnerismo nos criticó. El presidente de Perú impone el servicio militar y, ¿a él lo felicitan y a nosotros nos combatieron? pic.twitter.com/eo2wlKt5ao — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 29, 2021

“Nosotros llevamos adelante el servicio cívico voluntario en varones, y nuestro objetivo, si éramos reelectos, era hacerlo para los 800.000 ‘nini’, los que ni estudiaban, ni trabajaban. El servicio militar directo no, el servicio militar voluntario en valores, como veníamos planteando nosotros, sí”, dijo Bullrich.

“Es la manera de darle a los jóvenes una posibilidad de tener los elementos básicos para volver al trabajo, levantarse a horario, aprender un oficio y tener una disciplina”, explicó.

“Ahora quiero escuchar a los que tanto han defendido al presidente de Perú, a ver si defienden también sus políticas. No solamente lo defiendan porque dice estar de un lado del hemisferio político”, expresó.

“Estas son salidas de emergencia que no sé cuánto pueden rendir o no. La preocupación que tenemos que tener es que esos chicos tengan trabajo. No que tengan durante un tiempo un servicio de asistencia social”, sostuvo en ese entonces Fernández en una entrevista con C5N.

Alberto Fernández llegó a Perú para la toma de mando del presidente Pedro Castillo, a quien ya había felicitado con anterioridad por su triunfo en las urnas, y mantuvo el miércoles un encuentro bilateral.

”Más allá de las diferencias, estoy muy contento, me pareció un buen discurso, con mucha proyección de futuro; de verdad nos podríamos sumar a las palabras de Castillo”, dijo Fernández tras participar en la sesión solemne de toma de mando.