Bélgica: Tenía comida de hace varios días, la recalentó en el microondas y murió con el hígado destrozado | FOTOS

¡Recalentado mortal! Un universitario de 20 años murió de la forma más inesperada luego de comer un plato de fideos que había recalentado minutos antes en el horno microondas, en Bélgica. Aunque la muerte del joven sucedió en el 2008, una revista médica Journal of Clinical Microbiology expuso su caso en su reciente número.



De acuerdo con la publicación, 'A.J.' había cocinado el plato de fideos cinco días antes en su casa y decidió que era buena idea recalentar el plato en el microondas.

El joven no había refrigerado el plato y estuvo a temperatura ambiente, por lo que antes de ingresarlo al electrodoméstico notó un olor extraño, pero no le dio importancia, lo calentó y se comió la porción entera.



Minutos después se fue a practicar deporte, pero no duró ni media hora, ya que empezó a sentirse mal y regresó a casa donde. Ahí comenzó a tener gases, náuseas, vómitos y diarrea incontenible.

Lejos de acudir al médico, 'A.J.' solo atinó a tomar agua y a acostarse creyendo que así podría reponerse del terrible malestar que sentía.



Horas después, sus padres lo encontraron muerto. Los estudios realizados encontraron rastros significativos de la bacteria bacillus cereus, microorganismo que suele aparecer en casos de intoxicación con comida, pero no en la magnitud que tenía AJ.

La bacteria le destruyó el hígado, que directamente dejó de funcionar. Eso desencadenó su rápida muerte.