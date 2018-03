Alcalde boliviano fue encadenado por mentir y no cumplir sus funciones [FOTOS]

Millones de ciudadanos detestan que sus mandatarios se burlen de ellos y se ganen 'los fréjoles' sin hacer nada o solo calentando el asiento. El siguiente hecho tuvo lugar en el pueblo de San Buenaventura, Bolivia.



Javier Delgado, alcalde de San Buenaventura, un poblado rural al norte de La Paz (Bolivia), fue capturado y aprisionado en un cepo durante toda una hora. Todo se trataba de un castigo comunitario.



Javier Delgado fue a los medios, tras culminar el castigo, y declaró a el diario El Deber que todo había sido una confusión y hay personas interesadas en sus cargo. "ha sido una total confusión, una tergiversación de la información motivada por personas", manifestó el alcalde boliviano. Las fotografías se hicieron virales en Facebook.



¿Por qué?



Fidel Daniel Salvador, vecino del poblado, manifestó que el alcalde fue aprisionado por la población porque no cumplir con sus sus compromisos y que nunca atiende los temas prioritarios del sector.



Según el reporte, el alcalde ya había sido sancionado dos veces por la comunidad de San José de Uchupiamonas, bajo la jurisdicción de San Buenaventura, debido al supuesto incumplimiento de sus funciones y por haber mentido supuestamente a sus electores.



La defensa



Javier Delgado manifestó no hizo nada y que ya "estaba prácticamente decidido" el castigo, aunque después tuvo la oportunidad de aclararse y explicar la situación.



"Tengo los videos en los que me piden disculpas en público. Se trata de una intransigencia por mala información, por desinformación intencionada", agregó.



Imágenes del domingo en el portal de radio Fides muestran a Delgado con la pierna atrapada en el cepo y la población a su alrededor.