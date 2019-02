Colombia: Jessy Paola, la joven madre que se suicidó con su hijo lanzándose desde un puente agobiada por las deudas

La tarde de ayer en las redes sociales de Colombia se volvió viral un video del instante en que una joven madre con su hijo de 10 años en brazos se lanzó al vacío desde el puente que se encuentra en construcción. Las imágenes de Facebook mostraron la desesperación de las personas que se esforzaban por ayudarla y las lágrimas de frustración que derramaron algunos efectivos que se hallaban en el lugar.



Se trata de Jessy Paola Moreno Cruz (32) y su pequeño hijo de 10 años y de acuerdo a las primeras investigaciones preliminares indican que la víctima decidió acabar con su vida debido a las deudas que tenía con los denominados cobradores ‘gota a gota’ y que la estaban agobiando con las cobranzas.

Jessy Paola era madre soltera, había estudiado administración de empresas pero solo logró conseguir trabajo como vendedora de vinos y jugos de naranja frente a un colegio y para conseguir ganar más dinero vendía productos de belleza.



La joven madre suicida se había sumido en la depresión tras el término de su relación amorosa con su expareja, e incluso empeoraron sus ingresos económicos, por lo que recurrió a préstamos.

Fue ahí que la pesadilla de Jessy Paola empezó a minarle la vida. No tenía para pagar el arriendo de su casa, sufría para darle de comer a su hijo, pero calló y no pidió ayuda. Poco a poco las deudas la fueron dejando sin salida. Sus cobradores cada vez se tornaron más violentos por no pagar.



Tiempo después, los mercenarios a los que había pedido dinero le quitaron su casa y la esperaban a la salida de su trabajo para que les diera el poco dinero que ganaba. No les importaba dejar sin comida a su hijo, a quien también amenazaron con hacerle daño.

Como Jessy Paola Moreno Cruz de 32 años y May Nicolás Ceballos Moreno de 10 años de edad, fueron identificados madre e hijo, las personas que hace pocos minutos perdieron la vida al caer desde el puente de La Variante en #Ibaguéhttps://t.co/gtm7dVryWs pic.twitter.com/umNPwROGm5 — Proclama del Cauca (@Proclama) February 6, 2019

Su sufrimiento terminó ayer por la mañana y pese a que le ofrecieron ayuda no dudó en lanzarse junto a su pequeño. Un video registró el instante de la caída y los terroríficos gritos que dio junto a su pequeño antes de llegar al suelo.



Las autoridades siguen investigando el caso, pero este suicidio a sacado a la luz cómo actúan los que dan préstamo 'gota a gota' y el terror que siembran sus cobradores, entre los que se encuentran sicarios y avezados delincuentes.