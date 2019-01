Colombia: El macabro feminicidio de Lady, la joven cuyo cuerpo fue envuelto con  alambre de púas y atado a un árbol

Su padre fue el último en verla con vida. Eran las 11 de la noche y ella tomaba un microbús que la llevaría a su vivienda tras haber trabajado varias horas en la venta de juguetes. Vecinos la vieron llegar a su barrio, la saludaron amigablemente y desde ahí no la volvieron a ver viva nunca más. Su cuerpo fue hallado varios días después cerca a la desembocadura del río Cauca, en Colombia , envuelto con alambre de púas y en estado de descomposición. La policía calificó el caso como feminicidio.



Lady Johana Morales Hurtado solo tenía 25 años. Reciéntemente se había graduado como técnica profesional en gestión empresarial y estaba estudiando administración de empresas. En los próximos días iba a cumplir 26 años. Sus padres no entienden quién pudo asesinarla de forma tan cruel.

El cuerpo de Lady Johana Morales Hurtado fue hallado en avanzado estado de descomposición, con múltiples heridas, sin un ojo, le arrancaron parte del cuero cabelludo y envolvieron su cadáver con alambre de púas para luego dejarlo atado a un árbol.



Jesús Hermison Morales, su padre, no puede creer el macabro final que ha tenido su hija. "Cuando se despidió me dijo que se iba a ver a sus tres hijos, refiriéndose a sus perros", recordó el hombre a El País de Cali.

De acuerdo a algunos vecinos que la vieron por última vez, Lady Johana Morales Hurtado fue interceptada por un desconocido en moto, pero no vieron más ni se percataron si ella subió a la unidad del sujeto.



Lady Johana Morales Hurtado desapareció 28 de diciembre y ayer martes 8 de enero, tras recibir una llamada alertando el hallazgo de un cuerpo, cuando estuvieron en el lugar su madre reconoció sus prenda y sabía que era ella.



Para estar seguros que el cuerpo hallado era de Lady Johana Morales Hurtado, fue necesario realizar pruebas de placas dentales cotejadas con exámenes de un tratamiento odontológico que se había realizado para poder identificarla.



"Ella no tenía pareja ni hijos (…) No entiendo por qué tendrían que matar a mi hija así. Ella no tenía problemas", expresó conmocionado su padre, quien hoy enterró a su hija en medio de los gritos de justicia.



El caso de Lady Johana Morales Hurtado ha indignado a todo Colombia por la crueldad con la que la asesinaron. Autoridades, políticos y mujeres representantes de Colombia han pedido hallar al culpable de la muerte de la joven y parar con la ola de feminicidios en el país cafetero.

Recordemos que en el Perú, el último miércoles un sujeto asesinó a balazos a su expareja en un mercado del Callao. Este es el quinto caso de feminicidio en el Perú a solo diez días de iniciar el 2019.