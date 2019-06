Rapero confesó en una canción que asesinó a sujeto que salía con su mujer en Colombia | VIDEO | FOTOS

El rapero colombiano Yersey Tami confesó en una canción, que asesinó a un sujeto que salía con su mujer motivado porque ambos se disputaban la paternidad de un pequeño niño. El asesinato ocurrió en la localidad de Bucaramanga, en Colombia.



Según las informaciones de los medios de Colombia, Yersey Tami le disparó al comerciante Iván Camilo Rángel, en el centro comercial Panamá, en pleno centro de Bucaramanga.



"Llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente y por rabia estaba cegado, otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle, entonces yo huí quería salir de ahí, que me juzgue mi Diosito, pero tenía que ser así”, cantó Yersey Tami en su canción 'Cosas del corazón'.

Fue el propio Yersey Tami quien se entregó a las autoridades por el asesinato de Rángel. Incluso antes de ponerse a disposición de la policía de Colombia, Tami anunció en Facebook su entrega.



"....todo lo que luche en mi vida , para hoy perderlo, tal ves fue una mala decisión pero ya nada puedo hacer , los quiero mucho a todos mis Fans", escribió en parte de su mensaje Yersey Tami.

Yersey Tami pidió perdón a su familia y a los seres queridos de la víctima, además, dijo que con esta canción no buscaba ofender a nadie, según las autoridades de Colombia.



Según los familiares de la víctima, Rángel y Yersey Tami se disputaban la paternidad de un pequeño niño, mientras el comerciante decía que era su hijo, Tami aseguraba que se trataba de su primer hijo.