Colombia: Universidad prohíbe minifaldas y escotes “para no distraer a los hombres”

Gran polémica desató el comunicado de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), en Colombia, luego de que se difundiera un video en el que un alumno le levanta la falda a una estudiante y la empuja con violencia contra el piso.



Tras este condenable hecho, la casa de estudios emitió un controvertido comunicado sobre cómo vestirse, en el que pidió no usar minifalda, vestidos, shorts, escotes profundos ni ropa ajustada “para no distraer a los hombres”.



El comunicado que causó el rechazo de la comunidad universitaria decía lo siguiente: “Trata de usar ropa discreta, no hay nada más incómodo que distraer la atención de tus compañeros de clase y profesores”.



Ante ello, los estudiantes crearon el hashtag #UPBenfalda en Twitter para expresar su indignación y su rechazo al machismo. Muchos de ellos vistieron faldas y vestidos.



Pero eso no es todo. El texto le pide a las alumnas evitar ir en vestido y en zapatos altos, a menos que "tengas una exposición, trabajo o entrevista”



Al conocer la situación, la alcaldesa (o concejal como se conoce en Colombia) de Medellín, Daniela Maturana, se mostró sorprendida de que la universidad no haya emitido un comunicado rechazando el accionar del alumno.



“En primer lugar, no comprendo cómo un hombre puede cometer este tipo de actos. ¿Será que se siente con derecho sobre el cuerpo de una mujer? En segundo lugar, me parece increíble que la Universidad no haya sacado un comunicado rechazando esto sino que haya preferido culpar a la mujer, pues fue ella la que lo provocó. El problema nunca será la víctima, el problema está en el victimario", declaró la autoridad edil.



“Para mí el comunicado de la UPB dejó un mensaje entre líneas: si una mujer usa falda y le faltan al respeto, la culpable, la provocadora es ella y no el hombre que la acosa, le alza la falda, la morbosea o incluso ejerce violencia contra ella”, enfatizó Maturana.



Tras las ola de críticas, el padre Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, rector de la institución, ofreció disculpas a las personas que "pudieron sentirse ofendidas".



"Cuando la universidad publicó el blog no lo hizo no el ánimo de dañar a nadie ni incomodar o irrespetar a nuestras estudiantes (...) Desde la rectoría debo darles unas disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas por esta situación y aclararles que de ninguna manera fue nuestro objetivo", dijo el rector en diálogo con La W.