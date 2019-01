Colombia: Youtuber Verónica Duque denuncia que esposo le dio brutal golpiza y este se suicida lanzándose de puente

La youtuber y tatuadora colombiana Verónica Duque alarmó a todos sus seguidores al publicar una fotografía completamente ensangrentada tras recibir una brutal paliza que le dio su esposo luego de llegar borracho y armarle una escena de celos en su vivienda. La artista denunció el hecho en su cuenta de Twitter y sostuvo que su pareja tendría la culpa si algo le pasa en las siguientes horas.



Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales en Colombia alertaron sobre este hecho a las autoridades, mientras que Verónica Duque escribía en sus redes sociales: "Mi esposo @BanMadrigal me acaba de romper la cara basado en una escena de celos. Por si me pasa algo mientras mis papás llegan, la culpa es completamente suya", al tiempo que publicó la fotografía de su rostro ensangrentado.

"Que tu supuesto 'amor de la vida' te agarre la cara a patadas es el dolor más hijoeputa del mundo y algo que no le deseo ni al peor de mis enemigos. Lo peor es que hay cosas que no se justifican, estamos en peligro siempre ¡qué gonorrea!", añadió Verónica Duque en otro tuit.

Verónica Duque contó que su esposo Esteban Madrigal llegó a su casa ebrio y en medio de una discusión por celos la empezó a golpear. El ataque le produjo dos fisuras en el maxilar y una herida profunda en el labio superior.



Tras realizar la denuncia, que se volvió viral en las redes de los colombianos y que provocó el repudio de todos, Verónica Duque borró la publicación.

Horas después de la agresión, las autoridades anunciaron que el esposo de Verónica Duque había sido hallado muerto por la policía. La misma youtuber se encargó de confirmar la noticia en redes sociales.



"Lamento profundamente comunicarles que Esteban decidió terminar con su vida justo después del incidente. Me he enterado hace pocas horas y la noticia me golpea más que a nadie, porque no esperaba recibir dos golpes así en una sola noche. En memoria del esposo que adoré todos los días y del que me sentía completamente amada, les pido por favor, cesen los comentarios en sus redes sociales. Deseo con todo mi corazón que esto sea un sueño", publicó Verónica Duque.