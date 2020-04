¡DESPRECIABLE! El municipio de Selva, localidad de Santiago del Estero, en Argentina, repartió bolsones de alimentos en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus en este país. Sin embargo, los beneficiarios al revisar su donación se percataron que el paquete de arroz estaba lleno de gorgojos y la respuesta que recibieron del intendente fue realmente increíble.

Mediante un audio de WhatsApp, el intendente Enrique Bertolino salió a defenderse, pero sus palabras fueron un insulto a la población vulnerable. "El arroz llegó de Desarrollo Social de la provincia y lo repartimos nosotros, no le pusimos nosotros los gorgojos”, se escucha decir al funcionario.

"Tienen dos alternativas, lo dejan, no lo consume si tiene algún problema y la otra es que lo consuman porque los gorgojos tienen muchas proteínas, o sea que mal no le va a hacer", señaló y agregó: "El que no lo consuma que lo devuelva, que a alguna no le va a importar".

“Hacen bien para el cáncer, lo digo en serio, son buenas proteínas los gorgojos. Está demostrado científicamente, dirían algunos médicos de Selva”.

Los vecinos del lugar han pedido que Bertolino se disculpe públicamente con todos, pues la manera despreciable de su comportamiento solo hace pensar que no le importa la salud del pueblo.