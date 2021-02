“Si no hablas, dejas un mundo al revés”, dijo Camile Kouchner, reportó The New York Times.

Profesora de derecho privado en París e hija del médico y político Bernard Kouchner, y de la politóloga Évelyne Pisier, Kouchner ha dejado sin parpadear a la sociedad de Francia con su libro “La familia grande”. Un ejemplar que ha vendido 200.000 copias.

Según AFP, Kouchner denunció por incesto a Olivier Duhamel, su padrastro desde 1987, que era 10 años menor que su madre. Ella y su hermano gemelo Antoine vivieron en ese núcleo familiar desde los 12 años.

Esta escritora francesa tiene una corta trayectoria que la ha posicionado en Francia como una experta en política del Centro de Derecho Privado y Ciencias Penales (CEPRISCA). En 2012, apoyó a François Hollande durante las elecciones presidenciales, al conformar un grupo de 362 intelectuales.

“Bueno, Camille, tienes miedo a las repercusiones, pero si no hablas, ¿cómo puedes ser íntegra? (...) Si no hablas, dejas un mundo al revés. Tienes que arriesgarte, porque tienes una pequeña oportunidad de decir a los que sufren que su sufrimiento no es en vano”, decía Kouchner.

En su libro, Kouchner delata con sus palabras la tolerancia excesiva de la sociedad intelectual de Francia a la cual pertenecían su madre y padrastro. A causa de la publicación y el escándalo, Duhamel renunció a la Fundación Nacional de Ciencias Políticas y abandonó su participación habitual en programas de radio y televisión.

Era una secreto que Camile Kouchner, de 25 años y graduada de la Universidad Paris-Nanterre, había tenido guardado a pedido de su hermano gemelo. Era un hecho que hasta su madre (hermana de la actriz Marie-France Pisier y amante de Fidel Castro en 1960) tenía muy en claro durante su matrimonio.

“Mi madre lo confrontó, y creo que al final construyeron una historia para intentar absolverse, para ocultar la violencia de todo el asunto”, comentó Kouchner a The New York Times. Aunque, antes de eso, ella acusó a su hija por “arruinar su vida” al revelar la verdad.

Camile Kouchner es especialista en derecho social, de la salud y de contratos. (Foto: Captura/Internet/Página12)

“Muy rápidamente, el microcosmos de la gente en el poder, Saint-Germain-des-Prés, estaba al tanto. Muchos lo sabían y la mayoría de ellos actuaron como si nada hubiera pasado”, decía Kouchner en sus líneas.

Para los franceses, la historia ha hecho estallar las críticas en las redes sociales, con etiquetas como #MeTooInceste (Movimiento Me Too en contra del incesto, traducido) y #YoTambiénIncesto, de miles de personas que también pasaron por una situación de agresión similar.

Amigos de Duhamel, como la exministra de Justicia, Élisabeth Guigou, han renunciado al cargo. El presidente de Francia Emmanuel Macron también ha criticado vía Twitter la agresión cometida por Duhamel: “la valentía de una hermana que ya no podía callar (...) un silencio construido por criminales y sucesivos actos de cobardía”.

Évelyne Pisier falleció el 9 de febrero de 2017. (Foto: AFP)

SU HERMANO GEMELO DENUNCIA

La presión sobre uno de los politólogos más destacados de Francia, que sigue investigado por estos presuntos abusos sexuales incestuosos, aumentó este martes, cuando su hijastro presentó formalmente una demanda en su contra.

Olivier Duhamel, de 70 años, habría abusado de su hijastro cuando tenía 14 años. Las acusaciones fueron formuladas por su hermana gemela.

Olivier Duhamel es un politólogo miembro del Partido Socialista en Francia. (Foto: AFP)

“Victor” (nombre ficticio del hermano gemelo) había sido interrogado la semana pasada por la policía, luego de que la fiscalía de París abriera una investigación por “violaciones y agresiones sexuales por parte de una persona con autoridad sobre un menor de 15 años”.

La nueva investigación abierta tras la publicación del libro de su hermana busca verificar si los hechos prescribieron e “identificar otras potenciales víctimas”, indicó el fiscal parisino en Francia, Rémy Heitz.