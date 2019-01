Novia muere en pleno baile de bodas delante de todos los invitados en Estados Unidos

Pasaron de la más grande alegría a la tristeza absoluta. Una novia de origen ecuatoriano murió en los momentos que bailaba con su flamante esposo, durante la celebración de su boda en Nueva York, Estados Unidos. Hasta el momento no se han determinado qué pasó con la joven ni cuales fueron las causas de su muerte.





Sandra Balbuca, de 24 años, bailaba con su esposo Félix Jadán en el local The Astoria World Manor, delante de todos los asistentes, quienes compartían su felicidad.



De pronto, Sandra cayó al suelo y no podía ser reanimada. Todos los aplausos y risas se convirtieron en angustia y un silencio absoluto, informaron los principales medios de los Estados Unidos.



La joven novia fue llevada al Hospital Mount Sina, donde los médicos certificaron que se encontraba sin vida. Una lamentable tragedia que nadie hubiese imaginado minutos antes, reportaron los medios de comunicación de los Estados Unidos.



Lo más extraño de todo es que los médicos no pudieron determinar cuál fue la causa de la muerte de la joven. Ellos esperan los resultados de la necropsia.

Los familiares lamentaron esta terrible noticia. Según dijeron, ella se encontraba bien y no sufría de ninguna enfermedad. Por el contrario se encontraba muy ilusionada por vivir su nueva vida al lado de su esposo.



Algunos amigos dijeron que Sandra se encontraba muy estresada por toda la organización de la boda. Por ello se sospecha que pudo sufrir un infarto, reportaron los principales medios de los Estados Unidos.