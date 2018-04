Estados Unidos: ¿Son las armas químicas un pretexto para atacar países del Medio Oriente? [VIDEO y FOTOS]

El ataque perpetrado por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña en Siria es calificado por especialistas como una violación a las leyes del derecho internacional. Un tuit del editor de libros argentino Damian Fresolone recuerda las veces que en los americanos usaron las armas químicas como pretexto para atacar países del Medio Oriente.



" EEUU bombardea Siria buscando las armas químicas que no encontró cuando bombardeó Irak. Al cual bombardeó porque no había encontrado las armas químicas cuando bombardeó Iran. Al cual bombardeó porque no había encontrado las armas químicas cuando bombardeó Afganistán", escribió Damian Fresolone en Twitter. La publicación alcanzó los 2.000 me gusta y rápidamente se volvió viral.



En 2008, George Bush admitió que su mayor error fue creer que había armas de destrucción masiva en Irak. En 2003, Estados Unidos y su aliado Gran Bretaña invadieron este país y dejaron un saldo de 30.000 civiles muertos, según dijo el mandatario en 2005.



"El mayor arrepentimiento de toda mi presidencia tiene que ser el error de Inteligencia en Irak. Mucha gente se jugó su reputación al decir que las armas de destrucción masiva eran una razón para derrocar a Sadam Hussein", afirmó George Bush en una entrevista concedida a la cadena estadounidense ABC News en 2008. Todo parece indicar que Donald Trump está cometiendo el mismo error.



La medida efectuada por Estados Unidos, Francia y Gran Bretraña contra Siria es calificada de arbitraria por representantes del Consejo de Seguridad de la ONU. El ataque se produce antes de el informe que iba a emitir La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) sobre la existencia de este equipo bélico.



Dominic Tierney, profesor asociado de ciencias políticas en Swarthmore College, miembro sénior del Foreign Policy Research Institute también considera que la preocupación de Estados Unidos por las armas químicas está teñida de interés. "Los funcionarios de los EE. UU quieren limitar la guerra a un modelo tradicional en el que un ejército lucha contra otro en un campo de batalla despejado y todos usan uniformes. La razón es que Estados Unidos casi siempre saldrá victorioso. Pregúntale a México, a la Confederación, a España, a Alemania, a Japón, a Granada, a Panamá o a Iraq, qué es luchar en una guerra convencional contra el ejército de los EE. UU. Hoy, Washington está invirtiendo miles de millones de dólares en hardware de alto precio como el F-35 Joint Strike Fighter, que afianza aún más la ventaja de los Estados Unidos en las luchas convencionales", se lee en un artículo que escribió para el medio The Atlantic.



El informe Chilcot realizado por una comisión británica de investigación independiente sobre la participación del Reino Unido en la guerra en Irak en 2003 demostró que la evidencia sobre armas químicas era insuficiente y que Reindo Unido y Estados Unidos actuaron a espaldas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas socavando su autoridad.



En 2013, la ONU determinó que el régimen de Bashar al-Ásad utilizó armas químicas contra su población. Gracias a un acuerdo entre Obama y Putin, el gobierno sirio se comprometió a eliminar su arsenal de armas químicas, sin embargo, ataques reciente perpetrados en el último bastión rebelde de Douma hacen pensar a Estados Unidos y sus aliados que al-Ásad sigue utilizando este tipo de material bélico.

