Una mujer en China estuvo a punto de fallecer debido a un infarto que le dio tras ver cómo es que su hijo no conseguía entender la tarea que le habían dejado a pesar de que ella se lo explicó en reiteradas ocasiones.

Una curiosa historia se hizo viral en Facebook y es que una señora, de nombre Wang, estuvo a punto de pasar a 'mejor vida' por un problema matemático que la desesperó a más no poder ya que su hijo no conseguía resolverlo.

Según comenta en el medio Unilad, la señora Wang vio que su pequeño se encontraba muy angustiado y es que no lograba resolver el problema que le habían dejado de tarea así que ella optó por ayudarlo.

Se lo explicó una, dos, tres, cuatro y muchas veces más, pero al ver que el chico no encontraba la solución, la desesperación se apodero de la señora Wang, cosa que la llevó a generar un problema cardíaco que la mandó al hospital rápidamente.

Los médicos que la atendieron confirmaron que la mujer había sufrido un infarto de miocardio, añadiendo que si se demoraban un poco más en traerla, Wang habría muerto de un paro cardíaco.

“Traté de explicárselo muchas veces, pero no pudo responder correctamente. Empecé a enojarme y me dieron ganas de explotar. De repente, me sentí agitada y sin aliento. Rápidamente llamé a mi esposo y le pedí que me llevara al hospital”, acotó Wang al portal británico.

