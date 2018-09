Facebook viral: Salvan de la muerte a bebé rinoceronte que fue atacado por cazadores en Sudáfrica | FOTOS | VIDEO

Muchas veces el hombre puede actuar peor que la más salvaje bestia, pero existen otras personas que con su amor por los animales pueden lograr milagros y convencernos que todavía tenemos esperanza. Personal del santuario para rinocerontes Care for the Wild en Sudáfrica le brindó todos los cuidados a un bebé rinoceronte que había sido atacado a machetazos por cazadores furtivos, que asesinaron a su madre. Su historia ya se ha vuelto viral en redes sociales.



Esta es la historia del bebé rinoceronte que ahora ha sido bautizado como Arthur. El pequeño fue encontrado al lado del cadáver de su madre, lanzando sonidos desgarradores. El animalito había sido atacado a machetazos, con lesiones muy cerca de su espina dorsal.



El pequeño rinoceronte fue llevado al santuario donde recibió todos los cuidados, ya que las crías de esta especie deben mantenerse al lado de su madre por lo menos tres años. Según los especialistas, Arthur no fue asesinado porque todavía no había desarrollado sus cuernos, pese a ello, lo atacaron porque no se separaba del lado de su madre.



El personal de Care for the Wild lo cuidó durante varios meses y Arthur poco a poco se recupera. En redes sociales ya se pueden ver fotos y videos del pequeño en el santuario, donde recibe todo tipo de muestras de afecto.



Las imágenes de Arthur y también de otros rinocerontes son compartidas por miles de personas y ya se han vuelto virales. Care of the Wild aprovecha este interés de las personas en denunciar la caza furtiva que pone en peligro la existencia de los rinocerontes.

Care of the Wild informó que el año pasado fueron asesinados mil rinocerontes en Sudáfrica y precisamente este país alberga al 80% de los 30 mil rinocerontes que existen en el mundo.



De seguir estos alarmantes indices, se estima que en un lapso de veinte años los rinocerontes terminen por extinguirse a causa de la acción depredadora del hombre.