Kate Middleton , la duquesa de Cambridge y esposa del príncipe William de Inglaterra, dio a luz a su tercer hijo este lunes. Se trata de un niño, quinto en la línea de suceción al trono de Isabel II.



"Su Alteza Real la duquesa de Cambridge dio a luz a un hijo sin problemas a las 11:01 a.m. (05:01 am, hora peruana)", anunció el palacio de Kensington en un comunicado, precisando que la madre y el niño se encuentran en perfectas condiciones de salud.



De acuerdo a la Casa Real, el niño pesó 3,8 kilos y su nombre no ha sido anunciado aún. Nació en el hospital St Mary's, ubicado en el londinense barrio de Paddington.



"La reina, el duque de Edimburgo, el príncipe de Gales, la duquesa de Cornwall, el príncipe Enrique y miembros de ambas familias fueron informados y están encantados con la noticia", añadió el palacio.



Kate Middleton, de 36 años, llegó al hospital a primera hora de la mañana acompañada de su esposo, de 35, y segundo en el orden de sucesión después de su padre, Carlos.



El bebé desplaza un escalón -hasta el sexto- al hermano de Guillermo, el príncipe Enrique de Inglaterra, en la línea de sucesión al trono que ocupa su bisabuela Isabel II, de 92 años.



Como es costumbre, un puñado de admiradores incondicionales de la corona británica llevaban días acampando ante el hospital a la espera de la llegada de la madre.



Cuando se conoció la noticia, los congregados descorcharon botellas de champagne y se congratularon de que el niño haya nacido el día de San Jorge, el santo patrón de Inglaterra.