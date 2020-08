El gobernador de la ciudad de Beirut, Marwan Abboud, comparó las explosiones ocurridas en su ciudad con las de las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, en la Segunda Guerra Mundial.

“Se parece a lo que sucedió en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo que me recuerda. En mi vida no he visto destrucción a esta escala”, explicó Abboud a la cadena Sky News Arabia. Las declaraciones del gobernador también fueron citadas por la cadena CNN.

محافظ بيروت باكيا: ما حصل في الانفجار أشبه بكارثة هيروشيما في اليابان#شاهد_سكاي pic.twitter.com/SbF38qrgda — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 4, 2020









Cuando se le consultó si el incendio causó la enorme explosión aseguró que aún se estaba investigando. “No lo sabemos. Hubo un incendio, los [bomberos] vinieron a apagarlo, luego ocurrió la explosión y desaparecieron. Los estamos buscando”, explicó entre sollozos.

Hasta el momento, 63 personas han muerto y unas 3.000 han resultado heridas tras una explosión que se produjo este martes en el puerto de Beirut.

Usuarios de redes sociales han compartido imágenes donde se capta el momento exacto de la detonación y cómo una onda expansiva destruye las edificaciones que se encuentran a su alrededor.

“Es una catástrofe en todos los sentidos”, lamentó el ministro de Salud, Hamad Hassan, al ser entrevistado en una visita a un hospital de la capital. “Los hospitales de la capital están todos llenos de heridos”, precisó.

El primer ministro, Hasan Diab, ha afirmado que los responsables deberán “rendir cuentas”.

Fuente: Sky News Arabia / EFE