La Corte Suprema de Brasil mostró sus divisiones en una votación tensa para definir si el expresidente Lula da Silva puede ser llevado a la cárcel, a seis meses de las elecciones que lo tienen como favorito.



Después de cuatro horas y media de debates, el resultado parcial era de 3-1 en favor del arresto del exmandatario Lula da Silva, cuando aún restan siete votos entre los cuales hay en principio varios que podrían equilibrar la balanza.



La defensa de Lula da Silva (2003-2010) pretende que el Supremo Tribunal Federal (STF) le permita apelar en libertad hasta agotar las cuatro instancias del sistema jurídico. La jurisprudencia vigente desde 2016 autoriza su detención luego de la condena a más de 12 años de cárcel por corrupción que recibió en enero.



La sesión se desarrolla bajo fuertes medidas de seguridad ante una creciente polarización política en Brasil.



"El sistema penal está hecho para atrapar a los chicos pobres y no consigue atrapar a los que desvían millones por corrupción. No conseguimos atraparlos y no lo conseguiremos si cambiamos (las reglas) hoy", afirmó el juez Luis Barroso, antes de rechazar el recurso de habeas corpus de Lula da Silva.



Edson Fachin, relator de la Operación Lava Jato, que dejó al descubierto una red de corrupción entre empresarios y políticos, votó contra Lula da Silva, señalando que Brasil es a menudo señalado en tribunales internacionales por la extensión de sus procesos, que a menudo en una mera prescripción.



El juez Alexandre de Moraes también rechazó el recurso de habeas corpus del expresidente brasileño Lula da Silva.



Su colega Gilmar Mendes, en cambio, aceptó el habeas corpus argumentando que la posibilidad de detener a un acusado se había convertido en un dictado de "prisiones automáticas" y propuso una solución intermedia: que la condena sea ejecutada solo después del tercer grado (Superior Tribunal de Justicia, STJ), lo cual permitiría a Lula da Silva seguir libre al menos varios meses.



Lula da Silva, de 72 años, fue condenado por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras; pero presentó el habeas corpus ante el STF para evitar su encarcelamiento.



Si su recurso es aceptado, Lula da Silva podrá seguir en precampaña y apostar a un largo proceso en los tribunales superiores. De lo contrario, podría ser arrestado en breve.



