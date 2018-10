"Creo que un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacimos mujeres. Y creo que para ella también sería una desventaja, así que hay que respetarla pero no compartirlo", sostuvo la representante de la belleza de Colombia, Valeria Morales sobre la Miss España transexual Angela Ponce.



Dichas declaraciones, que dio tras ser coronada como la nueva reina de belleza, le valieron una ola de críticas a la actual Miss Colombia , a quien reprocharon su actitud, pero otras personas aplaudieron su posición.

Aunque Angela Ponce no le respondió directamente a Valeria Morales, en sus redes sociales compartió una entrevista en la que habla sobre por qué merece estar en el Miss Universo.



"Yo tengo derecho a estar ahí. Le diría que lo respeten porque las bases de Miss Universo me admiten. Yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, nunca lo fui, soy una mujer con una característica diferente y creo que eso nos suma, nunca nos va a restar".

Tras la ola de críticas que recibió la representante de Colombia, a la que calificaron de intolerante y homofóbica, Valeria Morales se rectificó en sus declaraciones. "Somos muy diferentes pero si Miss Universo la acepta como candidata la voy a respetar, a tolerar y a amar como una compañera más que está en la competencia conmigo".



El Miss Universo se realizará el próximo 17 de diciembre en Tailandia.