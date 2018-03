La pareja británica que firmó su testamento antes de viajar a Venezuela [FOTOS]

En Los Roques, la crisis que afecta a Venezuela apenas se asoma. Se trata de un archipiélago al norte de la costa del país gobernado por Nicolás Maduro que está poco explotado. Un hermoso oasis donde no hay delincuencia, solo arena blanca y aguas ultraturquesas.



Hasta allí llegaron los Dunkley, un acomodado matrimonio jubilado. Según la BBC, la pareja británica buscaba un nuevo destino en el mundo, hasta que alguien les sugirió conocer Los Roques. Buscaron en Internert y no lo pensaron dos veces.



Pero después de informarles a sus hijos que iban a viajar a Venezuela, surgieron los problemas. No les gustaba la idea de que sus padres, unos adultos mayores, viajaran a un país que atraviesa una fuerte crisis económica y delincuencial.



El viaje a Venezuela estaba decidido, pero antes de tomar sus maletas y disfrutar de Los Roques, los Dunkley no tuvieron mejor idea que hacer su testamento. ¿Así dejaban más tranquilos a sus hijos?



"Estaban un poco preocupados, así que decidimos dejar hecho nuestro testamento", dice Rosemary Dunkley. "Sé que suena ridículo, pero es cierto", asegura William entre risas.



Una vez en Los Roques, los Dunkley destacaron su tranquilidad.

"Es el secreto mejor guardado", asegura Rosemary, quien no comprende por qué hay tan poca gente en la zona.



La BBC precisa que el turismo controlado es precisamente uno de los encantos de Los Roques, donde la estancia se paga en dólares o en bólivares, "pero a la tasa de cambio en el mercado negro".



"Tres días en una posada en pensión completa, con vuelo de ida y vuelta a Caracas, y con los trayectos en barco a los diferentes cayos, está por debajo de los US$300", señala el portal. Cada mojito cuesta apenas US$2.



Para un venezolano que gana bolívares son precios imposibles, pero no para uno que gana en dólares, euros o libras.