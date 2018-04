Pese a que Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, no se ha pronunciado sobre los ataques de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia a Siria es conocida la animadversión que siente el mandatario norcoreano por Donald Trump y su gran acercamiento con el gobernante ruso Vladimir Putin.



Vladimir Putin amenazó con un "caos" global si Occidente sigue atacando Siria en una conversación telefónica con su par iraní Hassan Rouhani después que Estados Unidos, Francia y Reino Unido atacaron el país con misiles el sábado, en represalia por lo que sostienen fue el uso de gas venenoso hace una semana contra rebeldes. Y otro país que se le uniría en una posible guerra sería Corea del Norte.



El reciente bombardeo de Estados Unidos y sus aliados a Siria complicará más las negociaciones de desarme nuclear con Corea del Norte, además de una posible reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump. El mandatario norcoreano no quiere recibir ataques contra su régimen y en Rusia encontraría un compañero.



Sin embargo, llamó la atención que Corea del Norte celebrara su principal fiesta sin los conocidos desfiles militares en plena tensión entre Estados Unidos y Rusia por el ataque a Siria.



Como cada año, Corea del Norte se ha volcado en las celebraciones del conocido como 'Día del Sol', considerada la festividad más importante del país, pero todo se limitó a festivales artísticos, eventos deportivos y ofrendas florales.



En 2016, el régimen norcoreano realizó el 15 de abril un ensayo de misiles y el año pasado en esa misma fecha celebró un espectacular desfile militar en el que mostró al mundo su inquietante arsenal de misiles.



Las calles de Pyongyang se han llenado estos días de carteles conmemorativos sobre el fundador y abuelo del actual líder, Kim Jong-un, y miles de ciudadanos se han acercado a depositar ramos de flores en los numerosos monumentos dedicados al "líder eterno", fallecido en 1994.



Es algo extraño para el régimen de Kim Jong-un, quien siempre muestra al mundo su poderío nuclear ante un posible ataque de Estados Unidos.



En un reportaje para la CNN, el periodista experto en política asiática, James Griffiths, explicó que el reciente bombardeo a Siria solo provocará que Corea del Norte no haga ningún desarme nuclear por el temor a represalias del gobierno estadounidense. Y hay antecedentes.



En 2003, el líder de Libia, Muamar Gadafi, aceptó frenar el desarrollo de sus programas de armas biológicas, nucleares y químicas para que, supuestamente, se uniera a la “guerra contra el terrorismo” impulsada por países de Occidente, pero, ¿qué sucedió?



En marzo de 2011, Washington cambió la postura que tenían sobre Gadafi y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) terminó apoyando a los rebeldes en contra de su régimen. Un tiempo después, el líder libio fue ejecutado.



Otro ejemplo fue cuando en 2015 el entonces presidente estadounidense Barack Obama instó al gobierno de Irán para que hiciera un programa pacífico para el desarrollo de energía nuclear a cambio de que le retiren las sanciones. Ya con Donald Trump en el poder, este indicó que el tratado tenía “horribles defectos” y amenazó con abandonarlo si Irán seguía probando misiles balísticos.



“Una lección para las futuras conversaciones con Corea del Norte es que no espere que Estados Unidos cumpla una sola de sus promesas”, dijo el investigador principal del Instituto chino-estadounidense de la Universidad de Carolina del Sur, Mike Chinoy, para Sputnik.



Kim Jong-un no tendría problema en unirse a Rusia si Vladimir Putin lo convoca para una posible guerra contra Estados Unidos y sus aliados. Además, el norcoreano conoce la historia que su padre, el difunto Kim Jong-il, visitó al mandatario ruso hasta en tres ocasiones en su propio tren de producción soviética, aunque él todavía no se haya paseado por las calles del país europeo.

