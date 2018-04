Siria: Vladimir Putin y su fuerte mensaje tras bombardeos perpetrados por Estados Unidos y aliados [VIDEO]

Vladirmir Putin se pronunció por el bombardeo perpetrado en Siria por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. El presidente ruso rechazó los ataques y lamento la muerte de civiles en esta región.



Vladimir Putin indicó que el ataque perpetrado en Siria por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña es un acto de agresión contra un estado que está en primera línea en la lucha contra el terrorismo. Además, habló sobre todas las irregularidades en torno a este.



Vladimir Putin afirma que el ataque no cuenta con mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y viola las normas del derecho internacional. El presidente de Rusia rechaza categóricamente la intervención en la región.



Vladimir Putin recuerda que no es la primera vez que Estados Unidos realiza un ataque de este tipo. En 2017, Estados Unidos atacó la base aérea de Shayrat en Siria porque se consideraba que había armas químicas. “Habiendo visitado el sitio del supuesto ataque químico, los expertos militares rusos no encontraron rastros de cloro ni ningún otro agente tóxico. Ni un solo residente local pudo confirmar que realmente se había producido un ataque químico”, indicó el presidente ruso.



Vladimir Putin expresa su rechazo a que Estados Unidos y sus aliados hayan atacado Siria sin esperar los hallazgos de la investigación por el uso de armas químicas de parte del gobierno Bashar al-Ásad. “Rusia condena en los términos más enérgicos posibles el ataque contra Siria, donde el personal militar ruso está ayudando al gobierno legítimo en sus esfuerzos antiterroristas”, expresa el presidente.



“(Los norteamericanos) complacen a los terroristas que han estado atormentando al pueblo sirio durante siete años, lo que ha provocado una oleada de refugiados que huyen de este país y de la región”, finaliza Vladimir Putin en su mensaje que fue difundido en un comunicado por la Embajada Rusa en Perú.

