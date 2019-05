Venezuela: Delincuentes se quejan porque no les alcanza el dinero para comprar balas

Un informe de Asocciated Press reveló que la crisis en Venezuela también ha afectado a los delincuentes. Este es el caso de un hampón apodado 'El Negrito', quien en una entrevista manifestó que no les alcanza el dinero para comprar balas.



El delincuente afirmó que adquirir una sola bala les cuesta un dólar y debido a la grave crisis que vive el país, 'ya no les sale rentable cometer asaltos'.



'El Negrito' afirma que ya perdió la cuenta de cuantas personas ha asesinado, pese a ello no duda en mostrar sus quejas al periodista de AP destacado a Venezuela.

"Si disparas un cargador, estás disparando 15 dólares y si la policía te decomisa un arma, estas botando 800 dólares", manifestó el delincuente.



En el informe de AP también se precisa que debido a esta situación, los asesinatos ha disminuido en un 20 %.



El artículo también precisa que una gran cantidad de jóvenes se ha visto obligado a emigrar del país y las bandas delincuenciales cada vez encuentran menos personas que reclutar.



'Negrito' lidera una banda de mercenarios llamado los 'Crazy Boys', que opera en la barriada del Petare, una de las más temidas de Venezuela y Latinoaméricas.